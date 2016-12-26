Мобильные репортёры года побывали на ГТРК "Калининград"

Автор: Demetra Дата публикации: 13:38

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23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192137

Доброго дня! Хочу представить свой отчет о своей насыщенной поездке в Калининград на Всероссийскую Премию Мобильный репортер года 2017! Спасибо огромное за внимание к моему ролику. Впечатлений от этого мероприятия масса!!!Еще в самолете нам удалось познакомиться с другими репортерами – номинантами на Премию. И сразу стало понятно, что это неслучайные люди. Интересные, позитивные, неравнодушные к общественной жизни. С того момента, как шасси самолета коснулось взлетно-посадочной полосы Калининграда, события развивались в режиме нон-стоп.В первый же день мы познакомились с нашими организаторами, ведущим программы Мобильный репортер Юрием Богдановым, руководителем проекта Виталием Арутюняном, директором ГТРК Калининграда Николаем Долгачевым. Собственно, мы познакомились и с самим комплексом ГТРК в Калининграде. С телестудиями, столовой, неповторимой творческой атмосферой, даже с крышей этого здания, которая, помимо вида на город, предполагает много перспектив и интересных проектов. Лично у меня вызвало восторг и необычные ощущения сама возможность побывать в святая святых телевидения и понять работу телеведущих, репортеров и руководителей российских телеканалов. Все это люди с глубоким аналитическим мышлением, бесподобные ораторы, которых можно слушать бесконечно и получать удовольствие!)Для мобильных репортеров был проведен интересный и очень полезный мастер-класс. Я узнала подробности работы сайта Мобильный репортер, об идеях и нуждах этого проекта, о том, какие кадры и репортажи могут быть особенно интересны. А также я прошла краткий ликбез по съемке, оформлению и монтажу мобильных репортажей. Мне это было тем познавательней, что мой ролик, который победил в номинации Оперативный кадр, был снят элементарно на вертикальный мобильный телефон))) Без единого толкового комментария. А ведь, владей я азами репортерского искусства, мой оперативный репортаж мог бы быть гораздо качественнее и интереснее! Теперь я, конечно, благодаря мастер-классу от Юрия Богданова, вооружена на все случаи жизни!))) Горизонтальная съемка, эмоциональность, закадровый комментарий, разные акценты на снимаемый объект, короткие видеоотрезки, монтаж, оперативное размещение роликов – это далеко не весь перечень вооружения Мобильного репортера! Извините, но мои первые видеокадры в Калининграде сняты все еще на вертикальную камеру.Отчет от меня о наших незабываемых экскурсиях в Калининграде еще впереди)