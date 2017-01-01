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Поезд «Москва-870» запущен на Кольцевую линию Московского метро

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:49
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24 августа, на Кольцевую линию Московского метро вышел уникальный тематический поезд, посвящённый 870-летию столицы. Торжественный запуск поезда состоялся в электродепо «Красная Пресня».

Вагоны тематического поезда «Москва-870» украсили портретами знаменитых учёных, изобретателей, врачей, спортсменов, деятелей культуры и искусства, жизнь и судьба которых была неразрывно связана со столицей. Вагоны оформлены в соответствии с главными темами праздника: «Москва покоряет», «Москва созидает», «Москва строит», «Москва ставит рекорды», «Москва изобретает», «Москва открывает» и «Наши победы». На каждый вагон нанесены надписи «870», «Москва» и слоган юбилея столицы Москва - город, где создаётся история.

Снаружи вагоны поезда оформлены в фирменном стиле празднования юбилея Москвы, созданном на основе серии оригинальных текстильных орнаментов, разработанных советскими художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923 - 1924 годах. В своём творчестве они ориентировались на достижение мастеров русского авангарда конструктивизма.

В вагоне под девизом «Москва созидает» пассажиры могут увидеть портреты деятелей культуры и искусства, которые в разные годы и столетия и прославили родной город. Рядом с портретами известных москвичей приведены небольшие информационные справки, рассказывающие о судьбе и творчестве этих выдающихся людей, а также цитаты, интересные факты и отрывки из стихотворений.
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