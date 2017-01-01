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Комфортная теплая погода в столице 24 августа

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:08
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Жара покинула столичный регион. В мегаполисе после сильных ночных ливней установилась теплая комфортная погода.

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