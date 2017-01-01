Громадный оползень сошел в швейцарских Альпах
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:12
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На его глазах с горной вершины вниз устремился колоссальный оползень. Воздух наполнился гулом, который заглушал голоса людей. Автор ролика рассказывает о том, что это была огромная лавина, состоящая из камней и снега. Людям, которые укрылись в горном отеле, казалось, что стихия движется прямо на них - и вот-вот накроет базу отдыха. Они находились в напряжении, понимая, что укрыться им негде - и бежать тоже некуда.
Спустя долгую минуту стало понятно, что оползень прошел ниже по склону, и туристам ничего не угрожает.
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