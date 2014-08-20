Неизвестные на автомобиле протаранили витрину магазина и вынесли банкомат в США
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:29
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Местные грабители решили не размениваться на мелочи. Протаранили дверь и витрину одного из магазинов на автомобиле ради того, чтобы украсть оттуда банкомат. Сработали быстро: не обращая внимания на груды обломков и осколков, загрузили аппарат в кузов. И ретировались.
Кстати, машину полицейские уже нашли. Вот только вычислить злоумышленников будет проблематично: улик и зацепок они, как сообщается, не оставили.
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