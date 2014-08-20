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Неизвестные на автомобиле протаранили витрину магазина и вынесли банкомат в США

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:29
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Эти преступники явно не из тех, кто привык действовать осторожно и тихо. Снято видео камерой наблюдения в американском Новом Орлеане.

Местные грабители решили не размениваться на мелочи. Протаранили дверь и витрину одного из магазинов на автомобиле ради того, чтобы украсть оттуда банкомат. Сработали быстро: не обращая внимания на груды обломков и осколков, загрузили аппарат в кузов. И ретировались.

Кстати, машину полицейские уже нашли. Вот только вычислить злоумышленников будет проблематично: улик и зацепок они, как сообщается, не оставили.

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