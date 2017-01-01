Тестовый запуск вейк-парка в Москве

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 15:00

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Между площадями Манежной и Революции опробуют в тестовом режиме вейк-парк. Уже совсем скоро гости столицы и горожане смогут все это увидеть сами.