Пожар произошёл в селе Черебаево Волгоградской области
- Автор:
- Серёжа Тёмный
- Дата публикации:
- 16:09
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Там, по словам автора видео, произошёл пожар. В ночи видно, как над землёй полыхают языки пламени, а в небо поднимаются клубы дыма. Что стало причиной возгорания - не уточняется.
Напоминаем, что в эти дни в Волгоградской области сложилась сложная обстановка. Там бушуют природные пожары. В борьбе с огнем задействованы более 6 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники.
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