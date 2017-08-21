Массовое отравление произошло на турбазе в Иркутской области

Пожар на подземном газопроводе произошёл в Нижегородской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей

"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград

Пыльная буря поднялась над Саратовом

В День флага в Одинцово развернули большой российский триколор

Смерчи образовались над Чёрным морем: видео из Сочи

Внедорожник перевернулся из-за ДТП на севере Москвы

В Сочи мощный ливень затопил улицы за пару минут

Водяной смерч сняли на видео в Сочи

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пожар произошёл в селе Черебаево Волгоградской области

Пожар произошёл в селе Черебаево Волгоградской области

Автор:
Серёжа Тёмный
Дата публикации:
16:09
  • 25
  • 2

Очевидцем ЧП стал мобильный репортёр в селе Черебаево, что в Волгоградской области.

Там, по словам автора видео, произошёл пожар. В ночи видно, как над землёй полыхают языки пламени, а в небо поднимаются клубы дыма. Что стало причиной возгорания - не уточняется.

Напоминаем, что в эти дни в Волгоградской области сложилась сложная обстановка. Там бушуют природные пожары. В борьбе с огнем задействованы более 6 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники.
  • 25
  • 2

Комментарии (2)

  • mreportertv
    16:19
    Уважаемый автор, уточните, пожалуйста, когда были сняты эти кадры? Расскажите подробности случившегося
  • Серёжа Тёмный
    17:14
    Кадры были сняты в ночь с 23-24 августа,причины пожара пока неизвестны.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

28 0
12:35 | Бильбо Бэггинс
Взрыв произошёл ночью на газопроводе в Нижегородской области
15 0
16:08 | mreportertv
Курганский подросток проехал по краю крыши на гироскутере
44 0
11:41 | Рустам Балтаев
Пожар на подземном газопроводе произошёл в Нижегородской области (ВИДЕО)
80 0
22.08 09:27 | bvartan
Пожар в Ростове-на-Дону 21.08.2017
155 2
02.08 12:49 | Александр Язов
Лесной пожар бушует между Новороссийском и Кабардинкой в Краснодарском крае