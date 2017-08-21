Пожар произошёл в селе Черебаево Волгоградской области

Автор: Серёжа Тёмный Дата публикации: 16:09

25

25 2

25

25 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192148

Очевидцем ЧП стал мобильный репортёр в селе Черебаево, что в Волгоградской области.Там, по словам автора видео, произошёл пожар. В ночи видно, как над землёй полыхают языки пламени, а в небо поднимаются клубы дыма. Что стало причиной возгорания - не уточняется.Напоминаем, что в эти дни в Волгоградской области сложилась сложная обстановка. Там бушуют природные пожары. В борьбе с огнем задействованы более 6 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники.