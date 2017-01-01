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Главная  /  Репортажи  /  Курганский подросток проехал по краю крыши на гироскутере

Курганский подросток проехал по краю крыши на гироскутере

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:08
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Опасную прогулку на гироскутере устроили курганские подростки.

Ради просмотров и лайков они взобрались на крышу заброшенной стройки. Экстремал прокатился по самому краю бетонной плиты. Затем парню захотелось подняться ещё выше. Вместе со своим транспортным средством он залез на металлическую конструкцию. Всё это снимал на видео.

Правда, судя по комментариям, добиться народной любви неоправданным риском не удалось. Многие пользователи, как сообщается, поставили дизлайк этому ролику.

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Комментарии (0)

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