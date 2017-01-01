Курганский подросток проехал по краю крыши на гироскутере
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:08
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Ради просмотров и лайков они взобрались на крышу заброшенной стройки. Экстремал прокатился по самому краю бетонной плиты. Затем парню захотелось подняться ещё выше. Вместе со своим транспортным средством он залез на металлическую конструкцию. Всё это снимал на видео.
Правда, судя по комментариям, добиться народной любви неоправданным риском не удалось. Многие пользователи, как сообщается, поставили дизлайк этому ролику.
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