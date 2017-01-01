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Пьяного водителя задержали на трассе в Сахалинской области

Автор:
Алеасей Иванов
Дата публикации:
17:08
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Пьяного водителя задержали на трассе в посёлке Троицкое Сахалинской области.

  • 11
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