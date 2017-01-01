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Сильный ливень прошёл в Томске

Автор:
Backfor
Дата публикации:
17:05
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Работа для аварийных служб в городе Томск. В городе прошёл сильный лень, который привёл к подтоплениям дорог.

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