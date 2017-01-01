Официальный запуск метропоезда "Москва-870" в столичном метро
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:03
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Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк, рассказал, что в основе оформления вагонов использованы более 70-ти архивных фотографий информационных агентсв "ТАСС", "Россия Сегодня".
Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с главными достопримечательностями Москвы, прочесть про известных людей, почитать газету "Известия" -старейшее издание.
Поезд с сегодняшнего дня курсирует по кольцевой линии.
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