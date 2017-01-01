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Главная  /  Репортажи  /  Официальный запуск метропоезда "Москва-870" в столичном метро

Официальный запуск метропоезда "Москва-870" в столичном метро

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:03
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Утром в электродепо "Красная Пресня" состоялась официальная презентация нового метропоезда "Москва-870".

Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк, рассказал, что в основе оформления вагонов использованы более 70-ти архивных фотографий информационных агентсв "ТАСС", "Россия Сегодня".

Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с главными достопримечательностями Москвы, прочесть про известных людей, почитать газету "Известия" -старейшее издание.

Поезд с сегодняшнего дня курсирует по кольцевой линии.
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