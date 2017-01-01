Официальный запуск метропоезда "Москва-870" в столичном метро

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:03

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192154

Утром в электродепо "Красная Пресня" состоялась официальная презентация нового метропоезда "Москва-870".Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк, рассказал, что в основе оформления вагонов использованы более 70-ти архивных фотографий информационных агентсв "ТАСС", "Россия Сегодня".Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с главными достопримечательностями Москвы, прочесть про известных людей, почитать газету "Известия" -старейшее издание.Поезд с сегодняшнего дня курсирует по кольцевой линии.