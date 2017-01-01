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Главная  /  Репортажи  /  Цветочные клумбы появились на Садовом кольце

Цветочные клумбы появились на Садовом кольце

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:45
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В рамках программы благоустройства "Моя улица 2017" на Садовом кольце начали высаживать цветы в клумбы.

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