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Главная  /  Репортажи  /  Обновление стекол в фонарях на Манежной площади

Обновление стекол в фонарях на Манежной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:44
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На Манежной площади рабочие меняют стекла в уличных фонарях.

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