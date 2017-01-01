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После дождя в небе на юго-западе столицы появилась радуга

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:56
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На юго-западе столицы прошёл небольшой дождь и в небе появилась радуга.

  • 16
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