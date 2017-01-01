Массовое отравление произошло на турбазе в Иркутской области

Пожар на подземном газопроводе произошёл в Нижегородской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей

"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград

Пыльная буря поднялась над Саратовом

В День флага в Одинцово развернули большой российский триколор

Смерчи образовались над Чёрным морем: видео из Сочи

Внедорожник перевернулся из-за ДТП на севере Москвы

В Сочи мощный ливень затопил улицы за пару минут

Водяной смерч сняли на видео в Сочи

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Переменчивая погода в Москве: то солнце, то тропический ливень с градом

Переменчивая погода в Москве: то солнце, то тропический ливень с градом

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18:11
  • 13
  • 0

Переменчивая погода в Москве: то солнце, то тропический ливень с градом.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
19:08 | alextsaryev99
Радуга после дождя в Москве
13 0
18:42 | ARyaskin
Псковский потоп
25 0
15:41 | Uwis
Ливень с градом на востоке Москвы
20 0
16:19 | Ольга
Гроза с ливнем прошла в подмосковной Ивантеевке