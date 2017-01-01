Завершающий этап строительства эстакады на Варшавском шоссе

Автор: denis947 Дата публикации: 18:23

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21 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192168

На Варшавском шоссе заканчиваются строительные работы по возведению автомобильной шестиполосной эстакады в районе пересечения с Балаклавским проспектом. Открытие эстакады основного хода Варшавского шоссе, входящей в участок южной рокады, соединяющий Балаклавский и Пролетарский проспекты, запланировано на сентябрь 2017 г. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.«Мы заканчивает 6 км южной рокады. Эстакада 850 м, построено еще два пешеходных перехода. Основные работы закончены, здесь больше механизация: завоз песка, укладка. Рассчитываем в сентябре завершить и открыть, дав возможность по прямому ходу двигаться по эстакаде», - сказал П. Аксенов.