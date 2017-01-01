Радуга после дождя в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 19:08

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24 августа в столице идут дожди, местами ливни с градом. Во второй половине дня над столицей появилась радуга. Температура воздуха сейчас составляет +15° С.