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Радуга после дождя в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
19:08
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24 августа в столице идут дожди, местами ливни с градом. Во второй половине дня над столицей появилась радуга. Температура воздуха сейчас составляет +15° С.

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