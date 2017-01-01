Массовое отравление произошло на турбазе в Иркутской области

Пожар на подземном газопроводе произошёл в Нижегородской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей

"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград

Пыльная буря поднялась над Саратовом

В День флага в Одинцово развернули большой российский триколор

Смерчи образовались над Чёрным морем: видео из Сочи

Внедорожник перевернулся из-за ДТП на севере Москвы

В Сочи мощный ливень затопил улицы за пару минут

Водяной смерч сняли на видео в Сочи

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  С 25 августа маршруты троллейбусов №26 и №63 будут заменены на автобусы

С 25 августа маршруты троллейбусов №26 и №63 будут заменены на автобусы

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:29
  • 22
  • 0

Информация для пассажиров наземного транспорта. С 25 августа 2017 года маршруты троллейбусов №26 и №63 будут заменены на автобусы маршрутов "т26" и "т63". Так, маршрут автобуса № "т63" будет отправляться с конечных пунктов "метро Таганская" с 6:21 до 0:40 и от "138-ой квартал Выхина" с 5:39 до 24:00. На маршруте троллейбуса №26, следующего по маршруту "Автозаводский мост" - "Карачаровский путепровод" будут работать автобусы с литерой "т26".

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
22:05 | valentin789
Водитель Газели подрезал на повороте и потерял свой груз
93 2
20.08 22:11 | Max_019
С 21 августа на шоссе Энтузиастов заработает выделенная полоса для общественного транспорта
49 0
09:22 | Max_019
Обрыв троллейбусных проводов произошёл на ул. Неверовского в Москве