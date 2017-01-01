С 25 августа маршруты троллейбусов №26 и №63 будут заменены на автобусы

Автор: tim777 Дата публикации: 21:29

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Информация для пассажиров наземного транспорта. С 25 августа 2017 года маршруты троллейбусов №26 и №63 будут заменены на автобусы маршрутов "т26" и "т63". Так, маршрут автобуса № "т63" будет отправляться с конечных пунктов "метро Таганская" с 6:21 до 0:40 и от "138-ой квартал Выхина" с 5:39 до 24:00. На маршруте троллейбуса №26, следующего по маршруту "Автозаводский мост" - "Карачаровский путепровод" будут работать автобусы с литерой "т26".