Уникальная возможность побывать внутри органа предоставилась Мобильным Репортерам в городе Калининград

Автор: Демидова Наталья Дата публикации: 21:30

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Эксклюзивная экскурсия для Мобильных Репортеров была организована в Калининграде! Мы побывали внутри Органа Кафедрального Собора на острове Канта!!! Экскурсию провел титулярный органист Евгений Авраменко! Музыкант рассказал как устроен орган внутри, его принцип работы. Затем пригласил Мобильных Репортеров к пульту и показал как извлекаются божественные звуки из этого удивительного инструмента. На пульте кроме клавиш, как у фортепьяно, полно всяких кнопочек, рычажков, педалей... Как можно все это запомнить и не путаться во время концерта!? Нас, мобильных репортеров охватили такие эмоции! Это просто взрыв мозга! Слушать концерт органной музыки - впечатляет до глубины души, а тут мы находились совсем рядом с музыкантом и даже сами нажимали на клавиши!!!! Впечатления от этой экскурсии незабываемы! И мы, Мобильные Репортеры- гости Калининграда, запомним этот день на долгие годы! Огромное спасибо Ольге Ковалевой, сотруднице ГТРК "Калининград", которая организовала для нас этот Праздник!