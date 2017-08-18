Боевая ничья у футболистов (юноши) "Кировец" Тихвин - "Динамо" Сланцы 1 - 1

Автор: Leobr Дата публикации: 24.08 23:02

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Сегодня в Тихвине на стадионе ФК "Кировец" хозяева юноши принимали "Динамо" из города Сланцы. Малооблачно, небольшой ветер и температура комфортная плюс 18. Игра была интересной и счет мог быть совсем другим - в любую сторону. Пусть не смущают буквы FG на футболках тихвинцев - форму им подарил клуб "из Ленинградской области" - новичок этого сезона Премьерлиги - ФК "Тосно". Ведь именно на тихвинском поле первые два года играли тосненцы и почти без поражений.