Массовое отравление произошло на турбазе в Иркутской области

Пожар на подземном газопроводе произошёл в Нижегородской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей

"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград

Пыльная буря поднялась над Саратовом

В День флага в Одинцово развернули большой российский триколор

Смерчи образовались над Чёрным морем: видео из Сочи

Внедорожник перевернулся из-за ДТП на севере Москвы

В Сочи мощный ливень затопил улицы за пару минут

Водяной смерч сняли на видео в Сочи

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Боевая ничья у футболистов (юноши) "Кировец" Тихвин - "Динамо" Сланцы 1 - 1

Боевая ничья у футболистов (юноши) "Кировец" Тихвин - "Динамо" Сланцы 1 - 1

Автор:
Leobr
Дата публикации:
24.08 23:02
  • 15
  • 0

Сегодня в Тихвине на стадионе ФК "Кировец" хозяева юноши принимали "Динамо" из города Сланцы. Малооблачно, небольшой ветер и температура комфортная плюс 18. Игра была интересной и счет мог быть совсем другим - в любую сторону. Пусть не смущают буквы FG на футболках тихвинцев - форму им подарил клуб "из Ленинградской области" - новичок этого сезона Премьерлиги - ФК "Тосно". Ведь именно на тихвинском поле первые два года играли тосненцы и почти без поражений.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

42 0
24.08 06:56 | Leobr
Передвижной выставочно-лекционный поезд РЖД - остановка на станции Тихвин 17 - 18.08.2017 г.
63 0
28.07 23:09 | Leobr
Рассказ участницы VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 1957 года М.Е.Викторовой (г. Тихвин)