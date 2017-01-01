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На территории спорткомплекса «Лужники» устанавливают новую навигацию на русском и английском языках

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:33
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На территории спорткомплекса «Лужники» устанавливают новую навигацию на русском и английском языках. В дизайне навигации преобладают синий и белый цвета. На указатели также нанесут символ «Лужников» — стилизованное изображение кольца из пяти ласточек. В темное время суток указатели будут подсвечиваться. У некогда безымянных площадей комплекса теперь появились названия: территорию между бассейном и Большой спортивной ареной назвали Южной площадью, а пространство между Малой ареной и Большой спортивной ареной — Северной площадью.

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