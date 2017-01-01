В Димитровграде совместно с главой города провели рейд по выявлению и уничтожению браконьерских сетей

Автор: Vasily73reg Дата публикации: 09:50

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Глава города Димитровграда в совместном с рыбоохраной и общественниками рейде против сетей. Сегодня прошел рейд по выявлению и уничтожению браконьерских сетей, на котором присутствовал глава города Алексей Кошаев. Сняли не много сетей. Задержали несколько браконьеров с "косынками". По сравнению с весной сетей значительно стало меньше.