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В Димитровграде совместно с главой города провели рейд по выявлению и уничтожению браконьерских сетей

Автор:
Vasily73reg
Дата публикации:
09:50
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Глава города Димитровграда в совместном с рыбоохраной и общественниками рейде против сетей. Сегодня прошел рейд по выявлению и уничтожению браконьерских сетей, на котором присутствовал глава города Алексей Кошаев. Сняли не много сетей. Задержали несколько браконьеров с "косынками". По сравнению с весной сетей значительно стало меньше.

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