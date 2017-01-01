Состояние дороги Балашов - Ртищево в Саратовской области

Автор: Александр Миронов Дата публикации: 12:00

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20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192199

Ремонт дороги Балашов-Ртищево. Езжу здесь 3 дня подряд, ни одного рабочего не видел. Наверное, англомерацию к Радаеву уехали делать. А ведь скоро сезон дождей - осень: деньги утекут вместе с дождем.