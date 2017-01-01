В Китае водитель перепутал педали и врезался в банк
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:54
-
- 17
Всё из-за автомобиля, который внезапно въехал в помещение. Пробил стеклянную витрину, прокатился по холлу, снося стулья на своём пути, и врезался в стену у одного из окошек. Лишь по счастливой случайности клиентов в приёмной не было. Так что единственный пострадавший в этой ситуации - сам водитель.
Кстати, как оказалось, он планировал припарковаться. Но в какой-то момент, как сообщается, перепутал педали. Нажал на газ - вместо тормоза. ЧП запечатлели на видео камеры наблюдения.
- 17
Комментарии (0)