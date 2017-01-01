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Главная  /  Репортажи  /  В Китае водитель перепутал педали и врезался в банк

В Китае водитель перепутал педали и врезался в банк

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:54
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Непростой день выдался у сотрудников банка в китайском городе Чунцин.

Всё из-за автомобиля, который внезапно въехал в помещение. Пробил стеклянную витрину, прокатился по холлу, снося стулья на своём пути, и врезался в стену у одного из окошек. Лишь по счастливой случайности клиентов в приёмной не было. Так что единственный пострадавший в этой ситуации - сам водитель.

Кстати, как оказалось, он планировал припарковаться. Но в какой-то момент, как сообщается, перепутал педали. Нажал на газ - вместо тормоза. ЧП запечатлели на видео камеры наблюдения.
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