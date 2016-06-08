На Нижне-Бурейской ГЭС случился потоп (ВИДЕО)

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На Нижне-Бурейской ГЭС случился потоп (ВИДЕО)

Автор:
Аноним
Дата публикации:
14:21
  • 18
  • 1

Река Зея. Что-то сломалось и случился потом на Нижне Бурейской ГЭС

  • 18
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    14:25
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