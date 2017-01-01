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Серьёзное ДТП произошло на трассе в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:45
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Это видео - поначалу не обещает ничего необычного. Автомобильный регистратор снимает поездку по не самой загруженной трассе где-то в Китае. Однако не зря в описании - просьба смотреть внимательно и не отвлекаться.

Внезапно в кадр слева на огромной скорости въезжает белый автомобиль. Не вписывается в поворот, таранит отбойники, несколько раз переворачивается - и в качестве финального, особенно эффектного аккорда перепрыгивает через затормозивший седан. Который, к радости тех, кто был в салоне, задевает лишь по касательной.

В комментариях признают: очевидцем и, тем более, участником такой аварии - лучше никогда не становиться.

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Комментарии (0)

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