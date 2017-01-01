Серьёзное ДТП произошло на трассе в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:45
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Внезапно в кадр слева на огромной скорости въезжает белый автомобиль. Не вписывается в поворот, таранит отбойники, несколько раз переворачивается - и в качестве финального, особенно эффектного аккорда перепрыгивает через затормозивший седан. Который, к радости тех, кто был в салоне, задевает лишь по касательной.
В комментариях признают: очевидцем и, тем более, участником такой аварии - лучше никогда не становиться.
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