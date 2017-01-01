"Кто сказал, что Порше - не летают?": авария произошла на дороге в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:51
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Дорогая иномарка отправилась в зрелищный, пусть и не продолжительный полёт - после того, как её владелец попытался избежать столкновения с другой машиной. В итоге - врезалась в дорожный знак, взмыла в воздух, а после приземления ещё и загорелась. В общем, ДТП получилось довольно жутким.
Тем удивительнее, что водителю и пассажиру, к счастью, удалось каким-то чудом выскочить из салона - и, как сообщается, спастись.
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