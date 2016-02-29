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Главная  /  Репортажи  /  В Тюмени снимали асфальт экскаватором и ломом

В Тюмени снимали асфальт экскаватором и ломом

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:03
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Лом – универсальный инструмент. В этом пользователи еще раз убедились на примере тюменских коммунальщиков, которые сняли несколько квадратных метров старого асфальта с помощью тяжелого стального прута и экскаватора.

Необычную операцию запечатлел на видео прохожий. Рабочий втыкал лом в том месте, где нужно было поддеть асфальтовую корку, и далее экскаваторщик – вбивал прут в землю при помощи ковша. Как потом оказалось, таким образом коммунальщики обустраивали на дороге участки с так называемыми «лежачими полицейскими».

Сообщается, что в управляющей компании по факту публикации ролика заявили, что подрядчик, цитирую: «имеет право выбирать любые способы выполнения работ, лишь бы они были сданы в срок».
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