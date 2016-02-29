В Тюмени снимали асфальт экскаватором и ломом
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:03
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Необычную операцию запечатлел на видео прохожий. Рабочий втыкал лом в том месте, где нужно было поддеть асфальтовую корку, и далее экскаваторщик – вбивал прут в землю при помощи ковша. Как потом оказалось, таким образом коммунальщики обустраивали на дороге участки с так называемыми «лежачими полицейскими».
Сообщается, что в управляющей компании по факту публикации ролика заявили, что подрядчик, цитирую: «имеет право выбирать любые способы выполнения работ, лишь бы они были сданы в срок».
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