Ходоки из фэнтези-саги «Игра престолов» спустились в Московское метро

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 15:13

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К финалу седьмого сезона «Игры престолов», Московский метрополитен совместно с онлайн-сервисом «Амедиатека» пригласил пассажиров прокатиться с героями фэнтези-саги – ходоками. Любой желающий мог сфотографироваться на память с необычными гостями в столичном метро. Ходоки начали своё путешествие по подземному дворцу столицы со станции метро «Пражская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Доехав до «Серпуховской», герои сделали пересадку на Кольцевую линию, чтобы потом сделать необходимые пересадки на другие станции метро. А уже в вестибюле станции «Курская», от проекта «Музыка в метро» для ходоков была исполнена композиция из фэнтези-саги «Игра престолов». Интервью: Юлия Темникова -