На Нижне-Бурейской ГЭС случился потоп (ВИДЕО)

Массовое отравление произошло на турбазе в Иркутской области

Пожар на подземном газопроводе произошёл в Нижегородской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей

"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград

Пыльная буря поднялась над Саратовом

В День флага в Одинцово развернули большой российский триколор

Смерчи образовались над Чёрным морем: видео из Сочи

Внедорожник перевернулся из-за ДТП на севере Москвы

В Сочи мощный ливень затопил улицы за пару минут

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ходоки из фэнтези-саги «Игра престолов» спустились в Московское метро

Ходоки из фэнтези-саги «Игра престолов» спустились в Московское метро

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:13
  • 22
  • 0

К финалу седьмого сезона «Игры престолов», Московский метрополитен совместно с онлайн-сервисом «Амедиатека» пригласил пассажиров прокатиться с героями фэнтези-саги – ходоками. Любой желающий мог сфотографироваться на память с необычными гостями в столичном метро. Ходоки начали своё путешествие по подземному дворцу столицы со станции метро «Пражская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Доехав до «Серпуховской», герои сделали пересадку на Кольцевую линию, чтобы потом сделать необходимые пересадки на другие станции метро. А уже в вестибюле станции «Курская», от проекта «Музыка в метро» для ходоков была исполнена композиция из фэнтези-саги «Игра престолов». Интервью: Юлия Темникова -

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

4 0
15:13 | Uwis
Памятник народному артисту СССР Льву Дурову установили на Новодевичьем кладбище
63 0
24.08 18:23 | denis947
Завершающий этап строительства эстакады на Варшавском шоссе
27 0
24.08 17:03 | LaimeLaim
Официальный запуск метропоезда "Москва-870" в столичном метро
254 4
10.07.2015 10:46 | denis947
Южный вестибюль станции «Пражская» закроют на ремонт с 2:00 11 июля до утра 20 июля