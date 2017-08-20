Град обрушился на Чебоксары (ВИДЕО)
- Автор:
- Pavel1985
- Дата публикации:
- 15:48
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- 28
В Чебоксары пришла непогода. В пятницу днём на город обрушился сильный град. Ледовый обстрел снял на видео мобильный репортёр.
- 28
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В Чебоксары пришла непогода. В пятницу днём на город обрушился сильный град. Ледовый обстрел снял на видео мобильный репортёр.
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