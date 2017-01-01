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Нагульные пруды под прикрытием

Автор:
Zakharov29
Дата публикации:
10:15
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С 2014 года мы писали во все инстанции и органы Власти о незаконной добычи полезных ископаемых с целью их продажи и получения незаконной прибыли на десятки миллионов рублей,приезжали разные комиссии ,контролирующие органы,но недавно стало известно что ночью технику увезли и следы нарушителей законов РФ в год Экологии объявленный Президентом РФ, кто-то тщательно скрыл, кто же ответит за бездействие и оставленный много миллионный нанесённый ущерб после незаконной деятельности определённой группой лиц!

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