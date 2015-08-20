На могиле Льва Дурова установлен памятник

Автор: tim777 Дата публикации: 16:54

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На Новодевичьем кладбище в Москве на могиле Льва Дурова установлен памятник. Знаменитый артист скончался 20 августа 2015 года. Спустя два года на его могиле благодаря помощи национального фонда поддержки правообладателей, Московского театра на Малой Больной и многочисленных коллег. Скульптура выполнена в виде молодого человека, гоняющего голубей. Этим символом, скульптор Рукавшников попытался передать характер всеми любимого артиста Льва Дурова.