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Ход работ по благоустройству Баррикадной улицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:59
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На Баррикадную улицу вернули знаменитую брусчатку, рабочие устанавливают новые светофоры и основу для дорожных знаков.

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