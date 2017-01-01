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Главная  /  Репортажи  /  Монтаж праздничной конструкции ко Дню города на Кудринской площади

Монтаж праздничной конструкции ко Дню города на Кудринской площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:01
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На Кудринской площади приступили к монтажу праздничной конструкции ко Дню города.

  • 12
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