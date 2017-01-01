Завершены работы по благоустройству в Голутвинских переулках в районе Якиманка

Автор: tim777 Дата публикации: 19:00

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В центре Москвы в районе Якиманка завершились работы по благоустройству в 1-ом и 3-ем Голутвинских переулках. Уже сегодня москвичи и гости столицы могут оценить результаты проведенных работ в рамках проекта "Моя улица". Пешеходное пространство заметно расширилось, появились лавочки для отдыха и новые фонари. На участке проезжей части уложен новый асфальт и обустроены парковочные места. Поменялась и схема движения транспорта. Отныне 1-й Голутвинский переулок стал односторонним при движении от Мароновского переулка до улицы Большая Якиманка. Часть 3-го Голутвинского переулка стала односторонней при движении от улицы Большая Якиманка. Другая же часть стала новым пешеходным пространством, соединившим Крымскую и Якиманские набережные с данными переулками.