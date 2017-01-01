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Пожар в Геленджике

Автор:
garkavenko84
Дата публикации:
21:46
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Пожар в лесополосе рядом с Геленджикским аэропортом. Огонь подбирается к жилым кварталам.

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