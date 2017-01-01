Заключительный этап отбора абитуриентов в актерскую мастерскую Академии Н.С. Михалкова

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 21:43

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В главной аудитории Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова проходил заключительный отбор в актерскую мастерскую. Любой желающий имеющий профильное образование и опыт работы в этой сфере (театр, кинематография) мог, оставив заявку на официальном сайте, пройти все этапы испытаний и попытать счастье в заключительном этапе. Профессиональное кастинг-жюри, состоящее из ректора Академии, Народным артистом РСФСР Никитой Михалковым, Первый проректор, Заслуженный деятель искусств, профессор Сурен Шаумян, Проректор по учебной и административной работе, Кандидат искусствоведения Игорь Беляев, Заслуженный артист РФ Игорь Яцко, кастинг-директор Лариса Сергеева, хореограф Сергей Землянский, актер и режиссер Александр Коручеков, режиссёр Вера Камышникова. В этом году произошли изменения для слушателей: все кто прошел вступительные испытания освобождаются от оплаты на все время обучения. Интерес к обучению в Академии Н.С. Михалкова вырос: конкурс на актерскую мастерскую увеличился в 2,5 раза (с 4 человек на место до 10), на режиссерскую – в 2 раза (с 8 человек на место до 16), конкурс на продюсерское отделение составил 7 человек на место, увеличившись почти в четыре раза. В этом учебном году план приема слушателей не изменился: по 5 человек будут зачислены на режиссуру и продюсерство, 20 мест – на актерское направление, которое традиционно вызывает у абитуриентов наибольший интерес. 25 августа 2017 года проходил творческий отбор среди соискателей из регионов, как из крупных Российских городов, так и из «глубинок». Каждый претендент на обучение актерскому мастерству должен был продемонстрировать свой уникальный талант. Испытуемый должен был кратко рассказать о себе и чем-то необычным «удивить» жюри: эмоционально рассказать монолог, стихотворение, басню или что-то на выбор. Иногда жюри просили в импровизации изобразить тот или иной персонаж, допустим изобразить собаку с плохой жизнью. Основные претенденты- это девушки, молодых людей в разы меньше. Жюри внимательно слушало каждого: звучали стихи Ахматовой, Цветаевой, Маяковского, отрывки из произведений Зощенко. Все претенденты очень тонко и оригинально показывали свое актерское мастерство: кто-то вживался в роль , кто-то от волнения забывал слова, кто-то по-детски с широко открытыми глазами смотрел на жюри и думал, что провалил испытание. Каждый человек талантлив по-своему у кого-то яркая внешность, которая запоминается, у кого-то приятный и необычный тембр голоса, кто-то прекрасно импровизирует на любую тему. В Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова приумножают полученные знания, делятся опытом и открывают «дверь» в мир искусства и культуры.