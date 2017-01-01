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Интервью с Никитой Сергеевичем Михалковым

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:46
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В интервью Никита Сергеевич затронул тему воспитания с раннего детства половой принадлежности: прививание мужественности- мальчикам, женственности-девочкам, чтобы не было среднего пола. Сейчас наблюдается тенденция, что трудно найти актеров мужского пола т.к представители данной профессии в основном становятся женщины. Среди женщин много режиссеров, продюсеров и сценаристов, хотя раньше все эти специализации были более мужскими. Также Никита Сергеевич ответил на каверзные вопросы журналистов на тему Серебрянникова, своего ухода из попечительского совета Фонда кино и что такое классика , почему люди одни произведения могут посмотреть и забыть, а другие можно пересматривать, перечитывать и слушать из поколения в поколение..

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