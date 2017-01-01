На Нижне-Бурейской ГЭС случился потоп (ВИДЕО)

Массовое отравление произошло на турбазе в Иркутской области

Пожар на подземном газопроводе произошёл в Нижегородской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей

"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград

Пыльная буря поднялась над Саратовом

В День флага в Одинцово развернули большой российский триколор

Смерчи образовались над Чёрным морем: видео из Сочи

Внедорожник перевернулся из-за ДТП на севере Москвы

В Сочи мощный ливень затопил улицы за пару минут

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Первый день работы вейк-парка на площади Революции

Первый день работы вейк-парка на площади Революции

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:42
  • 8
  • 0

Первый день работы вейк-парка на площади Революции.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
21:46 | LaimeLaim
Интервью с Никитой Сергеевичем Михалковым
40 0
12:51 | Uwis
Открытие Вейк-парка на площади Революции