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Продолжается демонтаж металлических свай на Пресненской набережной

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:41
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Продолжается демонтаж металлических свай на Пресненской набережной.

  • 12
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