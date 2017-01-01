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Наводнение в Новгородской области

Автор:
Reporter
Дата публикации:
21:48
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Наводнение в Новгородской области конкретно в Батецком районе произошло из-за обильных осадков.

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