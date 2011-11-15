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Главная  /  Репортажи  /  Открытие памятника Николаю II в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области

Открытие памятника Николаю II в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области

Автор:
Marina58
Дата публикации:
09:59
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Сегодня, 26 августа в 12 часов местного времени в городе Ленинске-Кузнецком состоялось торжественное открытие памятника Николаю Второму. Идею об установке памятника Николаю II в Ленинске-Кузнецком выдвинула группа местных прихожан, которых поддержала Кузбасская митрополия (напомним, последний российский император причислен РПЦ к лику святых). Затем эту идею одобрили в администрации области. Появление памятника царю именно в Ленинске-Кузнецком в Кузбасской митрополии объяснили тем, что территории, на которых в настоящее время расположен город, ранее были кабинетными землями императора. И когда на этой земле были обнаружены запасы угля, тот лично распорядился создать акционерное общество «Копикуз», с которого и началась промышленная угледобыча в Кузбассе.

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