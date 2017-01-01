На Нижне-Бурейской ГЭС случился потоп (ВИДЕО)

Массовое отравление произошло на турбазе в Иркутской области

Пожар на подземном газопроводе произошёл в Нижегородской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей

"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград

Пыльная буря поднялась над Саратовом

В День флага в Одинцово развернули большой российский триколор

Смерчи образовались над Чёрным морем: видео из Сочи

Внедорожник перевернулся из-за ДТП на севере Москвы

В Сочи мощный ливень затопил улицы за пару минут

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Два человека пострадали в ДТП на Новочеркасском бульваре

Два человека пострадали в ДТП на Новочеркасском бульваре

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:45
  • 11
  • 0

На юго-востоке Москвы в результате аварии два человека получили травмы различной степени тяжести. В районе дома 2 на Новочеркасском бульваре столкнулись внедорожник Рендж Ровер и автомобиль такси. По предварительным данным водитель внедорожника не справился с управлением и протаранил автомобиль такси, припаркованный у обочины. После столкновения внедорожник вылетел на тротуар. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
10:38 | aleks15558
Иномарка перевернулась в ДТП на МКАД
31 0
09:29 | serpvideo.ru
ДТП в Серпухове. Пострадала женщина с ребёнком...
240 1
23.08 21:13 | denis947
Троллейбус протаранил иномарку на юго-востоке Москвы
81 1
20.08 22:48 | denis947
Второй день фестиваля фейерверков в Братеево с высоты 200 метров