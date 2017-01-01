Два человека пострадали в ДТП на Новочеркасском бульваре

Автор: denis947 Дата публикации: 10:45

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На юго-востоке Москвы в результате аварии два человека получили травмы различной степени тяжести. В районе дома 2 на Новочеркасском бульваре столкнулись внедорожник Рендж Ровер и автомобиль такси. По предварительным данным водитель внедорожника не справился с управлением и протаранил автомобиль такси, припаркованный у обочины. После столкновения внедорожник вылетел на тротуар. Все обстоятельства произошедшего выясняются.