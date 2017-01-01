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Главная  /  Репортажи  /  Свалка древесных отходов растёт на улице Пушкина в поселке Килемары

Свалка древесных отходов растёт на улице Пушкина в поселке Килемары

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
11:32
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В поселке Килемары по улице Пушкина предприимчивые предприниматели организовали свалку отходов после ленточной пилорамы. Свалка примыкает к жилым домам. В случае возгорания есть угроза того ,что огонь перекинется на жилой сектор . Администрация поселка и района знает ,что такая свалка существует , но мер по ее устранению не принимает. Как я и говорил, поселок превратили в одну большую свалку.

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