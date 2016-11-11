Трамваи нового поколения "Витязь-М" вышли на столичный маршрут № 13

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25 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192247

Трамваи нового поколения "Витязь-М" вышли на столичный маршрут № 13, сообщает пресс-служба Единого транспортного портала Москвы. Маршрут пролегает от района Метрогородок до улицы Каланчевская и обратно.Он связывает между собой станции метро "Комсомольская", "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь" и "Бульвар Рокоссовского". Ежедневно по нему проезжают 17 тысяч человек.Вход в новые вагоны осуществляется во все двери, оплатить проезд можно с помощью валидаторов, установленных у каждой двери. Для открытия дверей после остановки трамвая нужно нажать на кнопку с зеленой подсветкой. Вагоны "Витязь-М" длиннее старых моделей, они вмещают до 260 человек. "Витязи" также оборудованы системой климат-контроля.