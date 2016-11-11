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Главная  /  Репортажи  /  Трамваи нового поколения "Витязь-М" вышли на столичный маршрут № 13

Трамваи нового поколения "Витязь-М" вышли на столичный маршрут № 13

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
11:32
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Трамваи нового поколения "Витязь-М" вышли на столичный маршрут № 13, сообщает пресс-служба Единого транспортного портала Москвы. Маршрут пролегает от района Метрогородок до улицы Каланчевская и обратно.

Он связывает между собой станции метро "Комсомольская", "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь" и "Бульвар Рокоссовского". Ежедневно по нему проезжают 17 тысяч человек.

Вход в новые вагоны осуществляется во все двери, оплатить проезд можно с помощью валидаторов, установленных у каждой двери. Для открытия дверей после остановки трамвая нужно нажать на кнопку с зеленой подсветкой. Вагоны "Витязь-М" длиннее старых моделей, они вмещают до 260 человек. "Витязи" также оборудованы системой климат-контроля.

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