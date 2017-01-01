На Нижне-Бурейской ГЭС случился потоп (ВИДЕО)

Массовое отравление произошло на турбазе в Иркутской области

Пожар на подземном газопроводе произошёл в Нижегородской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей

"Сталинградский дождь" накрыл Волгоград

Пыльная буря поднялась над Саратовом

В День флага в Одинцово развернули большой российский триколор

Смерчи образовались над Чёрным морем: видео из Сочи

Внедорожник перевернулся из-за ДТП на севере Москвы

В Сочи мощный ливень затопил улицы за пару минут

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Промывка проезжей части на проспекте Академика Сахарова

Промывка проезжей части на проспекте Академика Сахарова

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
11:32
  • 17
  • 0

Промывка проезжей части на проспекте Академика Сахарова в центре столицы. После дождя размокшая грязь лучше смывается с дороги.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
13:31 | Uwis
Выступление группы барабанщиц "Армянские барабаны" на Ярославском вокзале
24 0
12:39 | Artem_077
Фонтан с зелёной водой на Комсомольской площади в Москве
44 0
11:32 | Вася Лебедев
Свалка древесных отходов растёт на улице Пушкина в поселке Килемары