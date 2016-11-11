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Главная  /  Репортажи  /  Фонтан с зелёной водой на Комсомольской площади в Москве

Фонтан с зелёной водой на Комсомольской площади в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
12:39
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Фонтан с зелёной водой на Комсомольской площади в Москве. Выглядит красиво и необычно.

  • 24
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