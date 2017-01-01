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Главная  /  Репортажи  /  Открытая японская чайная церемония в "Аптекарском огороде"

Открытая японская чайная церемония в "Аптекарском огороде"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:32
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Сегодня в "Аптекарском огороде" все желающие могут принять участие в открытой японской чайной церемонии.

  • 18
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