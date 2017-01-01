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Ретро-фест проходит в парке Сокольники

Автор:
tim777
Дата публикации:
15:57
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В столичном парке Сокольники сегодня проходит фестиваль ретро-автомобилей Ретро-фест-2017. Мероприятие продлится до 20:00. Вход свободный.

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