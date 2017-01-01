Ретро-фест проходит в парке Сокольники

Автор: tim777 Дата публикации: 15:57

16

16 0

В столичном парке Сокольники сегодня проходит фестиваль ретро-автомобилей Ретро-фест-2017. Мероприятие продлится до 20:00. Вход свободный.