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Парад ретро-автомобилей в Сокольниках

Автор:
tim777
Дата публикации:
17:12
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В парке Сокольники в рамках проводимого фестиваля "Ретро-Фест" на центральной аллее прошел парад ретро-автомобилей. Гости парка смогли увидеть раритеты не только в привычном экспонирующем состоянии, но и пронаблюдать их в процессе движения. Под аккопанементы оркестра по Сокольникам проехали: знаменитая "Газ-13-Чайка", "Запорожцы", иностранный раритетный автопром, такие как "Вольво", "Джип Вагонир", военная техника, мотоцикл с коляской, а завершал процессию "Москвич 2140", который к сожалению не завёлся и участвовал в параде при помощи нескольких человек, толкающих раритет сзади. Те, раритеты которые не участвовали в параде, то все равно не оставались в стороне, т.к становились объектами многочисленных фотосессий, а особо интересующиеся посетителе изучали моторные отсеки и сидели в салонах авто. Мероприятие пройдет до 20:00.

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